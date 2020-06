Avis sur le jeu Rugby 08

Autrefois, il y avait tellement peu de jeux sur le marché qu’on jouait à pas mal tout ce qui pouvait se faire, même si c’était un véritable navet. Aujourd’hui, il y a tellement de titres à succès qu’on n’a pas le choix d’être plus sélectif dans les jeux qui viendront nous occuper et on doit rejeter quelques titres décents au passage, faute de temps. Vient ici le cas de Rugby 08. Selon le magazine spécialisé rugby, XVdesgaulois, : Le problème avec ce jeu, bien qu’il ne soit pas nécessairement mauvais, c’est qu’il tente de s’adresser à un public nord-américain pour qui, après le hockey, le football, le basketball, le Nascar, la boxe et même le soccer, il n’y a plus grand place pour ce malheureux sport. L’intérêt à y jouer est donc pratiquement nul. En fait, le seul élément pour lequel on pourrait lui apporter une attention particulière est la prestation du Haka, une danse de la culture Maori, que l’équipe des All Blacks de la Nouvelle-Zélande performe avant le début de chaque partie. Par contre, ça ne prend que quelques secondes pour en trouver des extraits sur le web.

Maintenant, pour ceux qui avaient quand même un intérêt pour ce sport, on a droit ici à un jeu typique d’EA Sports. Une bonne représentation du sport, mais qui connaît peu d’évolution année après année, sauf si ce n’est que pour l’alignement des équipes qui fut mis à jour pendant la saison morte. On peut jouer seul ou à plusieurs, sauf que contrairement à un NHL, il faut être déjà à l’aise avec le concept du Rugby et les contrôles, car rien n’est facile à exécuter ici. En fait, si on se lance dans le jeu sans avoir au préalable suivi le tutoriel, on risque fort de ne rien accomplir de bon, sauf si ce n’est quelques rigolades entre amis à exécuter des mêlées ici et là.

Graphiquement, le jeu n’offre rien de palpitant, surtout que si on le compare à ses prédécesseurs, on pourrait croire que rien n’a changé en trois ans. C’est assez décevant, mais en même temps on se met à l’évidence que l’effort n’est plus là pour le PlayStation 2 et qu’on se limite au strict minimum chez EA Sports. Heureusement, ça se rattrape au niveau sonore alors que les commentateurs et la foule semblent beaucoup plus dans le coup que la bande de joueurs sur le terrain qui ne sait que faire du ballon.

Au final, à moins d’être un mordu extrême du rugby, il n’existe pas vraiment d’intérêt à vouloir se procurer ce jeu. Déjà que la plateforme sur laquelle il se retrouve est maintenant complètement saturée, les changements apportés depuis les anciens volets n’en valent pas le coup et il faut en plus se contenter de graphiques ordinaires. En gros, rien pour nous faire décoller de notre Madden ou NHL sur Xbox 360 ou PS3.